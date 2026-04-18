Hakan Çopur, Halil Silahşör
18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
واشینگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حاشیه حضور در فرودگاهی در ایالت آریزونا، به پرسشهای خبرنگاران در خصوص روند مذاکرات با ایران پاسخ داد.
ترامپ با اشاره به اینکه گفتوگوها با مقامات ایرانی طی روزهای پایانی این هفته ادامه خواهد داشت، نسبت به دستیابی به یک نتیجه مثبت ابراز خوشبینی کرد.
وی اظهار داشت: «اتفاقات مثبت بسیاری در حال رخ دادن است، که موضوع لبنان را نیز شامل میشود؛ باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد».
رئیسجمهور آمریکا به صراحت تأکید کرد: «به محض امضای توافق، محاصره (ایران) برداشته خواهد شد. زمان پایان محاصره دقیقاً همان لحظه امضای قرارداد است».
این سخنان در حالی مطرح میشود که بازارهای جهانی و محافل دیپلماتیک با دقت روند گفتگوهای جاری میان واشینگتن و تهران را دنبال میکنند.