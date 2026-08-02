رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی، طرح خودمختاری رباط را تنها مبنای «عادلانه و پایدار» برای حل این مناقشه دانست.

ترامپ بار دیگر از طرح خودمختاری مراکش برای صحرای غربی حمایت کرد رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی، طرح خودمختاری رباط را تنها مبنای «عادلانه و پایدار» برای حل این مناقشه دانست.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر حمایت خود را از طرح خودمختاری پیشنهادی مراکش برای حل مسئله صحرای غربی اعلام کرد و آن را تنها مبنای دستیابی به یک راه‌حل عادلانه و پایدار دانست.

بر اساس بیانیه منتشرشده در وب‌سایت سفارت و کنسولگری آمریکا در مراکش، ترامپ در پیامی به مناسبت سالگرد به تخت نشستن محمد ششم، پادشاه مراکش، بر موضع واشنگتن درباره این مناقشه تاکید کرد.

ترامپ با اشاره به دویست‌وپنجاهمین سالگرد روابط آمریکا و مراکش، روابط دو کشور را مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل توصیف کرده و نوشت: موضع آمریکا روشن است؛ ما حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت می‌شناسیم و از پیشنهاد جدی، معتبر و واقع‌بینانه خودمختاری مراکش به عنوان تنها مبنای یک راه‌حل عادلانه و پایدار حمایت می‌کنیم.

وی همچنین تاکید کرد که سایر گزینه‌ها تنها به تداوم وضعیت کنونی منجر می‌شوند و «غیرقابل قبول» هستند و خواستار پایان یافتن این مناقشه شد.

ترامپ در ادامه از آغاز مرحله‌ای جدید در روابط دو کشور خبر داد و ابراز داشت: واشنگتن برای تامین امنیت منطقه ساحل با مراکش همکاری خواهد کرد.

مناقشه صحرای غربی از سال 1975 و پس از الحاق این منطقه، که پیش‌تر مستعمره اسپانیا بود، به مراکش آغاز شد. جبهه پولیساریو، که از حمایت الجزایر برخوردار است، خواهان استقلال صحرای غربی است، در حالی که مراکش این منطقه را بخشی از قلمرو خود می‌داند.

مذاکرات درباره تعیین وضعیت این منطقه از زمان برقراری آتش‌بس تحت نظارت سازمان ملل در سال 1991 تاکنون به نتیجه نرسیده است.