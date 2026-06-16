16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی درباره درباره توافق تهران واشنگتن اعلام کرد که در چارچوب تفاهم حاصلشده با ایران، تهران پذیرفته است که «هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند».
وی همچنین گزارشهای منتشرشده مبنی بر پرداخت 300 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران را رد کرد و نوشت: «خبر پرداخت 300 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران، یک خبر جعلی است که توسط دموکراتها ساخته و پرداخته شده است».
ترامپ که برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو گروه 7 (G7) به فرانسه سفر کرده، پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در گفتوگو با خبرنگاران نیز تاکید کرد که ایران پذیرفته است به سلاح هستهای دست نیابد.
رئیسجمهور آمریکا افزود: «موضوع اصلی همین بود، زیرا اگر به چنین سلاحی دست مییافتند، احتمالا از آن استفاده میکردند. لغو توافقی که باراک اوباما امضا کرده بود، بسیار مهم بود؛ زیرا آن توافق مسیری برای دستیابی به سلاح هستهای فراهم میکرد و برای آمریکا توافقی بسیار نامطلوب بود».