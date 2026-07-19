19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد ایران نیز باید به لایحه تحریمهای روسیه که در کنگره در دست بررسی است، اضافه شود.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: «جمهوریخواهان باید ایران را نیز به لایحه تحریمهای روسیه اضافه کنند».
وی همچنین اظهار داشت که لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه که تهیه این لایحه را رهبری کرده بود و به حمایت از اسرائیل شهرت داشت، نیز «چنین چیزی را میخواست».
لیندزی گراهام، سناتور 71 ساله جمهوریخواه که از سال 2003 عضو مجلس سنای آمریکا بود، 11 ژوئیه بر اثر یک بیماری ناگهانی و کوتاه درگذشت.
رسانههای آمریکایی پیشتر گزارش داده بودند که سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات بر سر لایحه تحریمهای روسیه که به ابتکار گراهام تهیه شده بود، به توافق رسیدهاند.