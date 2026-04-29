29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکههای اجتماعی مدعی شد ایران «هنوز نتوانسته امور خود را سامان دهد» و «نمیداند چگونه یک توافق خلع سلاح هستهای را امضا کند».
ترامپ در این پیام نوشت: «ایران هنوز نتوانسته کارها را سر و سامان دهد. آنها نمیدانند چگونه یک توافق خلع سلاح هستهای را امضا کنند. بهزودی باید عاقلتر شوند».
وی در ادامه این پست، تصویری از خود در حالی که کتوشلوار مشکی بر تن دارد و عینک آفتابی زده و در دستش سلاحی با لوله بلند دیده میشود، منتشر کرد و روی آن با حروف درشت عبارت «دیگر آدم خوب وجود ندارد» را قرار داد.