آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد در صورتی که حوثی‌ها بار دیگر حملات خود را در خاورمیانه از سر بگیرند، واشنگتن ایران را مسئول خواهد دانست.

ترامپ تصریح کرد که آمریکا یک سال پیش، به‌دلیل آنچه "مداخله در تجارت و اقتصاد منطقه" خواند، علیه حوثی‌ها وارد عمل شده و حمله‌ای بسیار سنگین انجام داده است.

او افزود: حوثی‌ها از آن زمان و همچنین در دوره درگیری با ایران، رفتاری نسبتا مسئولانه داشته‌اند. حوثی‌ها بار دیگر در خاورمیانه فعال شده‌اند و شب گذشته به دو کشتی متعلق به عربستان سعودی شلیک کرده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: اگر بار دیگر چنین اقدامی انجام دهند، ایالات متحده با این استدلال که حوثی‌ها نیروی نیابتی یا نماینده ایران هستند، تهران را مسئول خواهد دانست و مجازات‌های نظامی سنگینی علیه ایران و البته حوثی‌ها اعمال خواهد کرد.

ترامپ همچنین تاکید کرد که از حوثی‌ها که به گفته او تاکنون "حرفه‌ای و هوشمندانه" رفتار کرده بودند، ناامید شده است.

گفتنی است، یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های یمن، روز 20 ژوئیه عربستان سعودی را به اعمال محاصره علیه یمن متهم کرده و گفته بود که این گروه در پاسخ، "محاصره متقابل" برقرار خواهد کرد.

حوثی‌های مورد حمایت ایران از سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن، شهر بندری حدیده در ساحل دریای سرخ و برخی مناطق دیگر را در اختیار دارند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز از مارس 2015 در حمایت از دولت یمن با حوثی‌ها درگیر است.