رئیس‌جمهور آمریکا ضمن انتقاد از عملکرد ایران در روند مذاکرات، مدعی شد تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون باید هزینه آن را بپردازد.

ترامپ: ایران زمان توافق را از دست داد و اکنون باید بهای آن را بپردازد رئیس‌جمهور آمریکا ضمن انتقاد از عملکرد ایران در روند مذاکرات، مدعی شد تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون باید هزینه آن را بپردازد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی درباره ایران نوشت: ایران برای دستیابی به توافق «زمان زیادی را هدر داده» و به همین دلیل «باید بهای آن را بپردازد».

وی در ادامه تصریح کرد: «ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران دیگر وجود خارجی ندارند. آنها به‌طور کامل شکست خورده‌اند. از ایران فقط حرف شنیده می‌شود و خبری از عمل نیست. قلدر خاورمیانه از بین رفته است».

ترامپ افزود: «آنها زمان بسیار زیادی را برای دستیابی به توافقی که می‌توانست برایشان فوق‌العاده باشد تلف کردند و حالا باید هزینه آن را بپردازند».

ترامپ و ارتش آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بودند که در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی متعلق به آمریکا، پس از نیمه‌شب عملیات‌های تلافی‌جویانه‌ای را علیه ایران آغاز کرده‌اند.

در مقابل، سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بود در پاسخ به حملات آمریکا، برخی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار داده است.

ارتش آمریکا نیز صبح همان روز اعلام کرد عملیات نظامی علیه ایران حدود ساعت 05:00 به پایان رسیده است.