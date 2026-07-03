Emirhan Demir, Diyar Güldoğan, Halil Silahşör
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سیانبیسی ضمن ارائه ارزیابیهایی درباره روند مذاکرات با ایران با اشاره به ادامه گفتوگوها تصریح کرد: «ما در حال مذاکره هستیم. فکر میکنم آنها تقریبا با تمام چیزهایی که ما نیاز داشتیم موافقت کردهاند.»
ترامپ با تکرار ادعای خود مبنی بر اینکه به دنبال «تغییر رژیم» در ایران نیستند، گفت: «من به دنبال یک چیز بسیار ساده هستم؛ آنها نمیتوانند به سلاح هستهای دست یابند.»
وی با این ادعا که «برخی از موشکهای ایران باقی مانده» اما آمریکا میتواند «آنها را نابود کند»، افزود: «هفته گذشته 3 بار ضربه بسیار سختی به آنها زدم، زیرا یک پهپاد را به سمت یک کشتی فرستاده بودند.»