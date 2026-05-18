18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتوگو با مجله آمریکایی «Fortune» درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت: مقامهای ایرانی به شدت خواهان دستیابی به توافق هستند، اما در روند گفتوگوها مواضعی متفاوت از توافقهای اولیه ارائه میکنند.
ترامپ، ایران را در مذاکرات «یک رقیب سرسخت تجاری» توصیف کرد.
وی با اشاره به روند گفتوگوها میان دو کشور اظهار داشت: طرف ایرانی مدام فریاد میزند و جنجال میکند. اما میتوانم بگویم که آنها برای امضای توافق بیتاب هستند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد: «آنها توافقی انجام میدهند اما بعد سندی برای شما میفرستند که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد و من میگویم آیا دیوانه شدهاید؟»