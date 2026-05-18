رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مذاکرات تهران و واشنگتن مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق است، اما پس از انجام گفت‌وگوها اسنادی ارائه می‌کند که با توافق‌های اولیه تفاوت دارد.

ترامپ: ایران برای امضای توافق بی‌تاب است رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مذاکرات تهران و واشنگتن مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق است، اما پس از انجام گفت‌وگوها اسنادی ارائه می‌کند که با توافق‌های اولیه تفاوت دارد.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا در گفت‌وگو با مجله آمریکایی «Fortune» درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت: مقام‌های ایرانی به شدت خواهان دستیابی به توافق هستند، اما در روند گفت‌وگوها مواضعی متفاوت از توافق‌های اولیه ارائه می‌کنند.

ترامپ، ایران را در مذاکرات «یک رقیب سرسخت تجاری» توصیف کرد.

وی با اشاره به روند گفت‌وگوها میان دو کشور اظهار داشت: طرف ایرانی مدام فریاد می‌زند و جنجال می‌کند. اما می‌توانم بگویم که آنها برای امضای توافق بی‌تاب هستند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: «آنها توافقی انجام می‌دهند اما بعد سندی برای شما می‌فرستند که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد و من می‌گویم آیا دیوانه شده‌اید؟»