Emirhan Demir
23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، گفت که ایران با "کاملترین و شدیدترین سطح بازرسیهای هستهای" موافقت کرده و در غیر این صورت مذاکرات ادامه نمییافت.
ترامپ در این پیام، مدعی شد که ایران و رسانهها تلاش میکنند "پیروزی آمریکا" را کوچک جلوه دهند.
او افزود: ایران برای مدتی نامحدود با بازرسیهای گسترده هستهای موافقت کرده و این سازوکار، صداقت هستهای را تضمین خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که بر اساس امتیازهای ارائهشده از سوی ایران، با بازماندن تنگه هرمز و توقف اجرای محاصره دریایی موافقت کرده است.
او با این حال تأکید کرد که کشتیهای نظامی در مواضع خود باقی خواهند ماند تا در صورت لزوم محاصره دوباره اعمال شود.
ترامپ افزود: داراییهای آزادشده ایران و منابع حاصل از لغو تحریمها به حسابی تحت کنترل آمریکا منتقل خواهد شد و ایران تنها میتواند از این منابع برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان آمریکایی استفاده کند.
او با اشاره به نیاز ایران به محصولاتی مانند ذرت، گندم و سویا، وضعیت موجود را یک بحران انسانی توصیف کرد و گفت مذاکرات بهخوبی پیش میرود.
ترامپ در پیام دیگری نیز مدعی شد روز گذشته 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و رکوردی تازه ثبت شده است.
به گفته او، قیمت نفت در حال کاهش است و جهان به مکانی امنتر تبدیل شده است.