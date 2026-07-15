Yasin Yorgancı
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با «فاکس نیوز» اظهار داشت که اگر ایران به میز مذاکره نیاید، تمام نیروگاهها و پلهایش را نابود خواهند کرد.
ترامپ با بیان اینکه آنها "به شدت به ایران ضربه میزنند"، گفت: ما هر آنچه را که در امتداد ساحل، در امتداد خط ساحلی دارند، هدف قرار میدهیم.
او افزود: امشب به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب نیز به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. و شب بعد از آن. اگر آنها ننشینند و مذاکره نکنند، تمام نیروگاهها و تمام پلهای آنها را نابود خواهیم کرد.
ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که حملات به هرمز "تا زمانی که بگوید کافی است" ادامه خواهد یافت.