رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت که اگر ایران به میز مذاکره نیاید، تمام نیروگاه‌ها و پل‌هایش را نابود خواهند کرد.

ترامپ: اگر ایران مذاکره نکند، به تمام نیروگاه‌ها و پل‌هایش حمله می‌کنیم رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت که اگر ایران به میز مذاکره نیاید، تمام نیروگاه‌ها و پل‌هایش را نابود خواهند کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با «فاکس نیوز» اظهار داشت که اگر ایران به میز مذاکره نیاید، تمام نیروگاه‌ها و پل‌هایش را نابود خواهند کرد.

ترامپ با بیان اینکه آنها "به شدت به ایران ضربه می‌زنند"، گفت: ما هر آنچه را که در امتداد ساحل، در امتداد خط ساحلی دارند، هدف قرار می‌دهیم.

او افزود: امشب به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب نیز به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. و شب بعد از آن. اگر آنها ننشینند و مذاکره نکنند، تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد.

ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که حملات به هرمز "تا زمانی که بگوید کافی است" ادامه خواهد یافت.