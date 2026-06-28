رئیس‌جمهور آمریکا با متهم کردن ایران به نقض دوباره آتش‌بس، اعلام کرد که واشنگتن مواضع موشکی، پهپادی و راداری ایران را هدف قرار داده و هشدار داد که در صورت ادامه این روند، آمریکا ممکن است عملیات نظامی خود را تکمیل کند.

ترامپ: اگر ایران دوباره آتش‌بس را نقض کند ممکن است آن را به‌طور کامل از میان ببریم رئیس‌جمهور آمریکا با متهم کردن ایران به نقض دوباره آتش‌بس، اعلام کرد که واشنگتن مواضع موشکی، پهپادی و راداری ایران را هدف قرار داده و هشدار داد که در صورت ادامه این روند، آمریکا ممکن است عملیات نظامی خود را تکمیل کند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره حملات علیه ایران به بهانه نقض آتش‌بس، اعلام کرد: ممکن است به نقطه‌ای برسیم که دیگر نتوانیم منطقی رفتار کنیم و ناچار شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده‌ایم، از نظر نظامی به پایان برسانیم. اگر چنین شود، دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت.

ترامپ در پی حملات آمریکا که با ادعای مقابله با «حملات ایران علیه کشتیرانی تجاری» در تنگه هرمز انجام شد، گفت که جنگنده‌های آمریکایی به دلیل «نقض دوباره آتش‌بس» از سوی ایران، انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات راداری ساحلی این کشور را هدف قرار داده‌اند.

ترامپ افزود که ایران «از این اتفاقات درس نخواهد گرفت».

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد که در پی «حملات ایران علیه کشتیرانی تجاری» در تنگه هرمز، حملاتی را علیه برخی اهداف در داخل ایران انجام داده است.