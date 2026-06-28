28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره حملات علیه ایران به بهانه نقض آتشبس، اعلام کرد: ممکن است به نقطهای برسیم که دیگر نتوانیم منطقی رفتار کنیم و ناچار شویم کاری را که با موفقیت آغاز کردهایم، از نظر نظامی به پایان برسانیم. اگر چنین شود، دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت.
ترامپ در پی حملات آمریکا که با ادعای مقابله با «حملات ایران علیه کشتیرانی تجاری» در تنگه هرمز انجام شد، گفت که جنگندههای آمریکایی به دلیل «نقض دوباره آتشبس» از سوی ایران، انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات راداری ساحلی این کشور را هدف قرار دادهاند.
ترامپ افزود که ایران «از این اتفاقات درس نخواهد گرفت».
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد که در پی «حملات ایران علیه کشتیرانی تجاری» در تنگه هرمز، حملاتی را علیه برخی اهداف در داخل ایران انجام داده است.