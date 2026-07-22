Mücahit Oktay
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که اگر ایران حمله دیگری به کشتیها در تنگه هرمز انجام دهد، «یک پل یا نیروگاه در نزدیکی یا در داخل تهران» را بمباران خواهند کرد.
ترامپ در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، ایران را تهدید کرد که در صورت حمله به کشتیها در تنگه هرمز، پایتخت و زیرساختهای اطراف آن را هدف قرار خواهد داد.
او با اشاره به اینکه حملات علیه ایران شدیدتر از قبل خواهد بود، تأکید کرد که از امروز به بعد، اهداف مهمتری را از نظر بازدارندگی، هدف قرار خواهند داد.
ترامپ نوشت: از این لحظه به بعد، اگر ایران موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری را به سمت کشتیای در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه، از جمله آنهایی که در نزدیکی یا در تهران هستند را بمباران و نابود خواهد کرد.
اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از آن منتشر شد که سه سرباز دیگر در حملات ایران به پایگاههای ایالات متحده در خاورمیانه در روزهای گذشته کشته شدند.