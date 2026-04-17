Damla Delialioğlu
17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام آتشبس موقت 10 روزه میان اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرد که حزبالله در این «دوره مهم رویکردی مناسب و مسئولانه» اتخاذ کند.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی، با اشاره به توافق آتشبس میان طرفین، اظهار داشت: اگر چنین کنند، این لحظهای فوقالعاده برای آنها خواهد بود. دیگر کشتاری نباید باشد. در نهایت باید صلح برقرار شود.
وی در پیام دیگری این تحولات را «روزی تاریخی برای لبنان» خواند و از وقوع «اتفاقات مثبت» خبر داد.
پیشتر ترامپ اعلام کرده بود که طرفین بر سر برقراری یک آتشبس 10 روزه به توافق رسیدهاند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز با تأیید این آتشبس اعلام کرد که نیروهای این کشور همچنان در مناطق اشغالی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.