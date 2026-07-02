ترامپ: اسپانیا عضو خوبی برای ناتو نیست

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سخنرانی خود در یک رویداد سیاسی در داکوتای شمالی، تلویحا اشاره کرد که اسپانیا به عنوان عضو ناتو، حمایت کافی در قبال عملیات نظامی علیه ایران و تعهدات این ائتلاف ارائه نکرده است.

ترامپ با گلایه از دولت مادرید تصریح کرد: «اسپانیا عضو ناتو است، اما عضو خوبی برای ناتو نیست.»



وی با اشاره به نبردهای تئودور روزولت، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا علیه اسپانیایی‌ها، خاطرنشان کرد که با پیروزی‌های او، خطوط اسپانیا در هم شکسته شد.

ترامپ با نام بردن از مناطقی نظیر کوبا، پورتوریکو، فیلیپین و گوام که اسپانیا از نظر تاریخی در آنها نفوذ داشته است، افزود: «(اسپانیا) با ما رفتار خوبی ندارد. به زودی وقتی ببینند این مناطق از دستشان خارج می‌شود، متوجه خواهند شد. همه این‌ها زمانی متعلق به ما بود.»

