ترامپ از پاشینیان در انتخابات پارلمانی ارمنستان حمایت کرد رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن ارمنستان از نیکول پاشینیان، حمایت «کامل و قاطع» خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن ارمنستان از نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، «به‌طور کامل و قاطع» حمایت خواهد کرد.

ترامپ در پیامی مکتوب در شبکه اجتماعی با تمجید از سیاست‌های پاشینیان اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن از وی حمایت می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت: «نیکول در دیدگاه من درباره صلح و رفاه برای ارمنستان و کل منطقه قفقاز جنوبی را به‌طور کامل شریک است».

ترامپ با یادآوری سفر اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به ارمنستان، گفت در این سفر «پیشرفت‌هایی در توافقات مهم» میان دو کشور حاصل شده است.

ترامپ در ادامه نوشت: «با کمک نیکول، آمریکا، ارمنستان، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را به جایگاهی خواهیم رساند که پیش‌تر هرگز تجربه نکرده‌اند. ارمنستان را دوباره باشکوه کنید».