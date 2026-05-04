04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: از روز دوشنبه روندی با عنوان «پروژه آزادی» را برای کمک به عبور کشتیهای متعلق به کشورهای «بیطرف» از تنگه هرمز آغاز خواهند کرد.
ترامپ اعلام کرد که این طرح با هدف کمک به کشتیهایی اجرا میشود که در تنگه هرمز گرفتار شدهاند و ارتباطی با بحران خاورمیانه ندارند.
وی با اشاره به درخواست برخی کشورها برای کمک به خروج کشتیهایشان از این گذرگاه، ابراز داشت: به ایران اعلام کردیم که به نفع خاورمیانه و آمریکا است که به این کشورها کمک کنیم تا کشتیهای خود را بهصورت امن از این تنگه محدود خارج کرده و بدون مشکل به فعالیتهای خود ادامه دهند.
ترامپ این کشورها را «کشورهایی از مناطق مختلف جهان که هیچ ارتباطی با تحولات خاورمیانه ندارند» توصیف کرد و افزود: این عملیات بیشتر با اهداف انسانی انجام خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد که «پروژه آزادی» از صبح روز دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد.
ترامپ تصریح کرد که نمایندگان آمریکا در حال انجام گفتوگوهای «مثبت» با ایران هستند که میتواند نتایج مثبتی برای تمام طرفها به همراه داشته باشد.
ترامپ با اشاره به کاهش ذخایر غذایی در برخی کشتیها تاکید کرد که عبور آنها از تنگه هرمز برای حفظ سلامت خدمه ضروری است و هشدار داد در صورت مداخله ایران در این روند، آمریکا «پاسخ قاطعی» خواهد داد.