16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که ایران به یک شهروند آمریکایی که از دسامبر 2024 در این کشور در بازداشت به سر میبرد، اجازه خروج داده است.
وی با ادعای اینکه این شهروند آمریکایی در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا، «بهناحق» بازداشت شده بود، تصریح کرد که این فرد اکنون در خارج از ایران، در امنیت و سلامت کامل به سر میبرد.
رئیسجمهور آمریکا در پایان پیام خود اظهار داشت که ایالات متحده از این اقدام حسننیت ایران قدردانی میکند.