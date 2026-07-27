ترامپ ادعای صدور دستور توقف حملات جدید به ایران به دلیل کمبود مهمات را رد کرد رئیس‌جمهور آمریکا ادعای کاهش ذخایر مهمات کشورش را رد کرده و گفت که "فراتر از نیاز" مهمات دارند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با «وال استریت ژورنال» برخی گزارش‌های منتشر شده در مورد کاهش ذخایر مهمات ایالات متحده را رد کرد.

او گفت: ما مهمات بسیار بیشتری از هر کشور دیگری در جهان داریم، بسیار بیشتر از آنچه نیاز داریم.

به گزارش «سی‌ان‌ان»، مقامات آمریکایی که نامشان ذکر نشده است، ادعا کردند که جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش نگرانی خود را در مورد گسترش حملات به ایران ابراز کرده‌اند.

این مقامات گفتند که ترامپ در جلسه‌ای در 24 ژوئیه، گسترش حملات به ایران را بررسی کرده است، اما قبل از دادن دستور عدم حمله، کین به طور خاص نگرانی‌های خود را در مورد کاهش ذخایر مهمات ابراز کرده است.

این مقامات ادعا کردند که کین در جلسه‌ای به ترامپ گفته است که «او می‌تواند گزینه‌های موجود را اجرا کند، که آنها موفقیت‌آمیز خواهند بود، اما ممکن است عواقبی داشته باشند».

همچنین هشدار داده شده است که در صورت انجام حملات جامع، تلفات غیرنظامیان در ایران می‌تواند افزایش یابد.

مقامات آمریکایی ادعا کردند که اکثر مشاوران حاضر در جلسه اظهار داشتند که مطابق با دستورالعمل‌های ترامپ، «حمله بزرگ‌تری می‌تواند انجام شود، اما رئیس‌جمهور آمریکا باید عواقب ثانویه و ثالثیه احتمالی را نیز در نظر بگیرد.»

استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، اعلام کرد: ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به موضع خود در تنگه هرمز ادامه دهد، همه گزینه‌ها را در نظر می‌گیرد.

به گزارش «وال استریت ژورنال»، مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده است، ادعا کردند: در حالی که تلاش‌ها برای احیای دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، حمله جامع علیه ایران که ترامپ دستور توقف آن را داده است، می‌تواند تقریباً دو هفته طول بکشد.

مقاماتی که گفتند حملات به دلیل نگرانی در مورد کاهش مهمات به تعویق افتاده است، تصریح کردند که ترامپ هنوز می‌تواند دستور حمله را صادر کند.