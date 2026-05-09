ترامپ: ادامه پروژه آزادی در تنگه هرمز لازم نیست

Mücahit Oktay, Halil Silahşör
09 مه 2026•بهروزرسانی: 09 مه 2026
نیویورک/ مجاهد اوکتای/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش آنادولو، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا در واشینگتن اظهار داشت که به اعتقاد او نیازی به ادامه «پروژه آزادی» جهت تأمین امنیت عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز نیست و گزینههای جایگزینی برای این منظور در اختیار دارند.
ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره احتمال بازگشت به این پروژه که پیشتر توسط وی متوقف شده بود، گفت: «فکر نمیکنم نیازی باشد. ما گزینههای دیگری داریم. پاکستان از ما خواسته بود که این طرح را اجرا نکنیم. پروژه آزادی طرح خوبی بود اما اکنون مسیرهای دیگری داریم.»
وی با بیان اینکه در صورت بروز مشکل در روند امور، احتمال بازگشت به این طرح وجود دارد، افزود: «در آن صورت پروژه آزادی و اقدامات اضافی دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
رئیسجمهور آمریکا در خصوص ادعاهای مربوط به وقتکشی ایران در روند مذاکرات نیز تصریح کرد: «بهزودی این موضوع را خواهیم فهمید.»
وی همچنین تأکید کرد که روند گفتوگوها با ایران به خوبی پیش میرود و بهزودی بازخوردی از سوی مقامات ایرانی دریافت خواهند کرد که بر اساس آن گامهای بعدی واشینگتن برداشته خواهد شد.