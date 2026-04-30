ترامپ: احتمال کاهش نیروهای نظامی آمریکا در آلمان در دست بررسی است

Damla Delialioğlu
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان درباره برنامه هستهای ایران، در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی احتمال کاهش تعداد نیروهای نظامی مستقر در آلمان است.
ترامپ به حضور نظامی آمریکا در آلمان اشاره کرد و نوشت: موضوع کاهش این نیروها در دست بررسی است و تصمیم نهایی بهزودی اتخاذ خواهد شد.
او پیشتر نیز در پیام دیگری ادعا کرده بود که اظهارات مرتس درباره برنامه هستهای ایران نادرست است و وضعیت اقتصادی آلمان را مورد انتقاد قرار داده بود.
در مقابل، صدراعظم آلمان نیز روابط شخصی خود با ترامپ را «خوب» توصیف کرده است.
گفتنی است، در حال حاضر نیروهای مسلح آمریکا در خاک آلمان حضور گستردهای دارند و حدود 37 هزار نظامی آمریکایی در این کشور مستقر هستند.
همچنین نزدیک به 40 پایگاه و تاسیسات نظامی آمریکا در نقاط مختلف آلمان فعال است که از مهمترین آنها میتوان به پایگاه هوایی رامشتاین پایگاه هوایی رامشتاین و پایگاه اسپانگداهلم اشاره کرد که از مراکز کلیدی فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا محسوب میشوند.