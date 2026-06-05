ترامپ: احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به توافق وجود دارد رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در صورت پیشرفت مذاکرات، ممکن است با مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران دیدار کند.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید و پس از یک مراسم رسمی، در جمع خبرنگارا اعلام کرد که در چارچوب تلاش برای دستیابی به توافق، احتمال دارد با مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران دیدار کند و چنین دیداری «باعث افتخار» او خواهد بود.

وی با اشاره به نزدیک بودن توافق با ایران گفت؛ در صورت نهایی شدن توافق، تهران متعهد خواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و در مقابل، تنگه هرمز نیز بلافاصله بازگشایی خواهد شد.

ترامپ همچنین تاکید کرد که بخش عمده‌ای از مین‌های کارگذاری‌شده در تنگه هرمز پیش‌تر پاکسازی شده و این مسیر به‌زودی برای تردد کامل کشتی‌ها باز خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای گفت: «نمی‌خواهم با او دیدار کنم، اما اگر دیداری انجام شود، از ملاقات با او افتخار خواهم کرد؛ می‌خواهم ببینم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه. اگر توافق حاصل شود، ممکن است چنین دیداری انجام شود».

ترامپ درباره محل احتمالی این دیدار نیز گفت که هنوز هیچ تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است.

ترامپ همچنین مدعی شد توان نظامی و سیاسی ایران به‌طور قابل توجهی تضعیف شده و گفت: به هر شکلی پیروز خواهیم شد؛ یا از طریق توافق روی کاغذ یا از طریق نظامی.

وی با مقایسه ایران و ونزوئلا گفت: شرایط ایران بسیار پیچیده‌تر است و امکان انجام عملیات نظامی مشابه در آن کشور وجود ندارد.

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش احتمالی آمریکا در صورت کشته شدن نیروهای این کشور گفت: در چنین شرایطی بدون تردید حملات را از سر خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد در حال پیشبرد روندی مثبت برای برقراری صلح در لبنان با مشارکت اسرائیل و حزب‌الله است و گفت طرف‌ها تمایل به توقف درگیری‌ها دارند.

وی ادعا کرد تماس‌هایی با حزب‌الله برقرار شده و این گروه خواستار توقف درگیری‌ها شده است.

- موضوع اورانیوم غنی‌شده

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع اورانیوم غنی‌شده ایران گفت: موضوع خارج کردن اورانیوم غنی‌شده از ایران در حال بررسی بود، اما به دلیل «پرخطر بودن عملیات نظامی» از اجرای آن صرف‌نظر کردیم. انتظار داریم ایران در این زمینه با آمریکا همکاری کند.