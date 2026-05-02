Mücahit Oktay
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی سخنرانی در فلوریدا گفت که کشورش قصد ندارد با عقبنشینی زودهنگام در جنگ علیه ایران، اجازه شکلگیری دوباره بحران را بدهد.
ترامپ با بیان اینکه ایران هنوز با پیشنهاد توافقی که آمریکا انتظار دارد وارد مذاکره نشده است، گفت: واشنگتن این موضوع را بهطور مناسب حل خواهد کرد.
وی همچنین مدعی شد که مقامهای ایرانی طی دو هفته 42 هزار معترض را کشتهاند و گفت حدود 400 کشتی به دلیل بستهشدن مسیرها در تنگه هرمز متوقف شدهاند.
ترامپ در ادامه ادعا کرد که طی دو هفته گذشته 159 شناور نیروی دریایی ایران منهدم شدهاند و افزود: آمریکا با وجود صرف تریلیونها دلار برای ناتو، در درگیریهای خلیج از این ائتلاف کمکی دریافت نکرده است.