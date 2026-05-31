31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد که نیروهای «میانهرو» در ارتش ایران را هدف قرار ندادهاند.
وی با بیان اینکه ارتش ایران را «تا حدی میانهرو» میداند، گفت: افراد دیگری که میانهرو نبودند را از صحنه خارج کردیم. برخی افراد در سطوح رهبری را نیز از دور خارج کردیم.
ترامپ همچنین با اشاره به تجربه آمریکا در عراق، تلاش برای حذف کامل ساختارهای حاکمیتی در جنگها را اقدامی اشتباه دانست و تصریح کرد: در عراق کار بسیار بدی انجام دادیم. این تصمیمی نادرست و غیرعاقلانه بود.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که واشنگتن و تهران به یک «توافق خوب» نزدیک شدهاند و افزود تنها خواسته او این است که ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
ترامپ همچنین اظهار داشت که روند مذاکرات بهتدریج به نتایج مطلوب آمریکا نزدیک میشود و هشدار داد در صورت عدم دستیابی به اهداف مورد نظر، این موضوع «به شیوهای دیگر» پایان خواهد یافت.