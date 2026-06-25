Dildar Baykan Atalay
25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که واشنگتن پس از وقوع دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر در ونزوئلا، آماده ارائه هرگونه کمک به این کشور است.
ترامپ در این پیام نوشت: مردم شگفتانگیز ونزوئلا دقایقی پیش هدف دو زلزله بزرگ قرار گرفتند؛ هر دو بسیار شدید بودند و تلفات گسترده و ویرانگری بر جای گذاشتند.
وی با تاکید بر آمادگی آمریکا برای کمکرسانی افزود که تمامی دستورات لازم را به نهادهای ذیربط صادر کرده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اظهار داشت: در کنار دوستان جدید و فوقالعاده خود خواهیم بود. گزارشهای اولیه اصلاً امیدوارکننده نیست.
بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS)، دو زمینلرزه به بزرگی 7.5 و 7.2 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.
این مرکز اعلام کرد زمینلرزه 7.5 ریشتری در 23 کیلومتری جنوبشرقی شهر یوماره و زمینلرزه 7.2 ریشتری در 24 کیلومتری شمالشرقی شهر سن فلیپه در ایالت یاراکوی به وقوع پیوسته است.
همچنین عمق این زمینلرزهها بهترتیب 10 و 21.9 کیلومتر گزارش شده است.