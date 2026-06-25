ترامپ: آمریکا آماده هرگونه کمک به ونزوئلا پس از زلزله‌های مرگبار است رئیس‌جمهور آمریکا در پی وقوع دو زمین‌لرزه 7.2 و 7.5 ریشتری در ونزوئلا اعلام کرد که واشنگتن آماده ارائه هرگونه کمک به این کشور است و دستورات لازم را به نهادهای مرتبط صادر کرده است.