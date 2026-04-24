ترامپ: آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان تمدید شد رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با مقامات لبنانی و اسرائیلی در کاخ سفید، از تمدید سه هفته‌ای توافق آتش‌بس خبر داد.

واشینگتن/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که میزبان نمایندگان اسرائیل و لبنان در کاخ سفید بود، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد: «نشست بسیار خوبی بود. ایالات متحده برای کمک به لبنان جهت محافظت از خود در برابر حزب‌الله، با این کشور همکاری خواهد کرد. آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان 3 هفته تمدید می‌شود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که در آینده‌ای نزدیک، مشتاق میزبانی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در کاخ سفید است.

ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را به اشغال درآورده است. بر اساس داده‌های دولت لبنان، در این بازه زمانی تعداد آوارگان داخلی از مرز یک میلیون و 162 هزار نفر فراتر رفته است.

پیش از این، یک آتش‌بس موقت 10 روزه میان طرفین از 17 آوریل به اجرا درآمده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ضمن اعلام پذیرش این آتش‌بس، تأکید کرده بود که نظامیان اسرائیل در مناطق اشغال‌شده جنوب لبنان باقی خواهند ماند.