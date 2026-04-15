Aynur Şeyma Asan
15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
جاناتان کارل، خبرنگار شبکه ایبیسی نیوز، در شبکه اجتماعی جزئیات گفتوگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمریکا را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، ترامپ گفته است که نیازی به تمدید آتشبس موقت میان آمریکا و ایران نمیبیند و «دو روز آینده فوقالعاده» خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران با توافق پایان مییابد یا با «نابودی ظرفیتها» گفت: «هر دو حالت ممکن است، اما توافق بهتر است چون آنها میتوانند کشور را بازسازی کنند. اکنون واقعا یک رژیم متفاوت وجود دارد. در هر صورت، تندروها را از بین بردهایم».
ترامپ همچنین مدعی شد اگر او رئیسجمهور نبود، «جهان ممکن بود از هم بپاشد».
او پیشتر در گفتوگو با شبکه (فاکس نیوز) نیز گفته بود جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران «بسیار نزدیک به پایان» است و احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات در روزهای آینده وجود دارد.