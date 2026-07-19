تداوم حملات هوایی آمریکا به ایران

19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا «سنتکام» در بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «نیروهای مسلح آمریکا امروز به دستور فرمانده کل قوا (دونالد ترامپ) حملات هوایی جدیدی را علیه ایران آغاز کردند».
در این بیانیه آمده است که هدف از این حملات، تضعیف بیشتر توانایی ایران برای تهدید تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز است.
همچنین تاکید شد که این حملات در پاسخ به حملات منتسب به ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن در شب گذشته نیز انجام شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز گذشته نیز اعلام کرده بود که در جریان مقابله نیروهای آمریکایی و متحدانشان با حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای منتسب به ایران در 17 جولای در اردن، 2 نظامی آمریکایی کشته شدند.
در بیانیه فوق همچنین آمده بود که یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است، 4 نظامی که برای درمان به بیمارستانهای اردن منتقل شده بودند، ترخیص شدهاند و دیگر نیروهایی که دچار جراحات سطحی شده بودند، پس از انجام معاینات پزشکی به محل خدمت خود بازگشتهاند.