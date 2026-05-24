تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان به‌رغم آتش‌بس؛ 3 نفر در نبطیه کشته شدند در حملات پهپادی و هوایی اسرائیل علیرغم آتش‌بس به جنوب لبنان، 3 نفر در نبطیه کشته شدند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

حملات اسرائیل به جنوب لبنان علیرغم آتش‌بس ادامه دارد و در تازه‌ترین دور حملات پهپادی به استان نبطیه، 3 نفر جان باختند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس که از 17 آوریل اجرایی و در 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده، همچنان به حملات خود به خاک لبنان ادامه می‌دهد.

در این گزارش آمده است که پهپادهای اسرائیلی صبح امروز مجموعه‌ای از حملات را در شهرها و روستاهای نبطیه و اطراف آن انجام دادند.

در یکی از این حملات، خودروی متعلق به شهرداری نبطیه در بزرگراه نبطیه–زفتا هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک کارمند شهرداری کشته شد.

در حمله دیگری، یک پهپاد اسرائیلی در ورودی جنوبی منطقه دویر پس از حمله اولیه، گروهی از جوانان را که برای بررسی محل حادثه آمده بودند هدف قرار داد که در این حمله یک تبعه سوری کشته و 3 نفر زخمی شدند.

همچنین در حمله به یک موتورسیکلت در نزدیکی بیمارستان شیخ راغب حرب در شهر تول، یک نفر دیگر جان خود را از دست داد.

پهپادهای اسرائیلی همچنین مرکز تجاری شهر نبطیه را هدف قرار دادند و جنگنده‌های اسرائیلی نیز حملاتی را به مناطق جبشیت، یحمر الشقیف، کفرکلا جسر و زوطر الشرقیة انجام دادند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل از 2 مارس، تعداد آوارگان در لبنان به بیش از یک میلیون نفر رسیده و تاکنون بیش از 3 هزار و 123 نفر در این حملات کشته شده‌اند.