تداوم حملات آمریکا به ایران؛ انفجارهای بسیار مهیب در جزیره کیش رخ داد

Narges Rezaie
14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در پی تداوم حملات آمریکا به ایران، ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در گفتوگو با «ایرنا» اعلام کرد که ساعت 2:10 بامداد امروز نقاطی در شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت پرتابههای آمریکا قرار گرفت و بر اساس گزارشها و ارزیابیهای اولیه، تاکنون چهار نفر در این حمله مجروح شدهاند.
از سوی دیگر، در نخستین ساعت بامداد امروز سهشنبه صدای چندین انفجار متوالی در بندرعباس و کیش به گوش رسید که خبرنگار «ایرنا» از جزیره کیش خبر داد: صدای 6 انفجار بسیار مهیب در این جزیره شنیده شده است که چهار انفجار حوالی 50 دقیقه بامداد و 2 انفجار دیگر نیز 20 دقیقه پس از آن بوده که موجب نگرانی اهالی این جزیره شده است.
بر این اساس، سه شناور که در بندرگاه قرار داشتند در اثر این حملات دچار آتشسوزی شده است.
در این راستا، محمد مظفری، فرماندار بوشهر نیز اعلام کرد که در ادامه حملات آمریکا، شب گذشته سه نوبت 2 نقطه در این شهرستان هدف حمله قرار گرفت که بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حوادث تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا مجروحی نداشته است.
وی افزود: این حملات در یکی از مناطق شهر بوشهر و یک منطقه در محدوده شهر چغادک ثبت شده است.