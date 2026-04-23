23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
بیروت/ الهام امره اوزجان/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان و اظهارات شاهدان عینی، ارتش اسرائیل علیرغم برقراری آتشبس موقت، اقدام به آتشزدن خانههای مسکونی در شهر «میسالجبل» کرده است.
این شهر که در جنوب لبنان واقع شده، همچنان در اشغال نظامیان اسرائیل قرار دارد و گزارشها حاکی از آن است که از ساعات اولیه صبح امروز، حملات گستردهای به منازل محله «مفیله» در بخش غربی این شهر انجام شده است.
نظامیان اسرائیل علاوه بر به آتش کشیدن ساختمانها در این محله، روند تخریب منازل در سایر شهرهای نوار مرزی اشغالشده را نیز متوقف نکردهاند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که بسیاری از این مناطق پیشتر در جریان درگیریها به شدت آسیب دیده بودند و تخریبهای جدید، امکان بازگشت غیرنظامیان به خانههایشان را بیش از پیش دشوار میکند.
سابقه تنشهای اخیر به 2 مارس بازمیگردد؛ زمانی که ارتش اسرائیل حملات هوایی گستردهای را علیه خاک لبنان آغاز کرد و در پی آن، چندین شهر در جنوب این کشور به اشغال نظامی درآمد.
طبق آمارهای رسمی دولت لبنان، این درگیریها منجر به آوارگی گسترده غیرنظامیان شده و شمار آوارگان داخلی در این مدت از مرز 1 میلیون 162هزار نفر فراتر رفته است.
با وجود بحران انسانی موجود، یک توافق آتشبس موقت 10 روزه میان طرفین درگیری از تاریخ 17 آوریل به اجرا درآمد. هدف از این توافق، ایجاد وقفهای در درگیریها و فراهم کردن فرصتی برای بررسی راهکارهای دیپلماتیک اعلام شده بود؛ اما تداوم عملیاتهای میدانی ارتش اسرائیل در مناطق مرزی، پایداری این توافق را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر اعلام کرده بود که با وجود موافقت با این آتشبس، نظامیان اسرائیل همچنان در مناطق اشغالی جنوب لبنان باقی خواهند ماند. این موضعگیری نشاندهنده تداوم حضور نظامی اسرائیل در خاک لبنان حتی در زمان توقف رسمی عملیاتهای بزرگ است که به شدت مورد اعتراض مقامات لبنانی قرار گرفته است.
در پاسخ به این وضعیت، حزبالله لبنان نیز اعلام کرده است که در برابر نقض مکرر آتشبس از سوی ارتش اسرائیل ساکت نخواهد ماند. این گروه تاکید کرده که هرگونه اقدام تهاجمی یا تخریبی در مناطق مرزی را پاسخ خواهد داد. تداوم حملات و پاسخهای احتمالی متقابل، نگرانیها را بابت شکست کامل آتشبس و بازگشت به درگیریهای تمامعیار افزایش داده است.
در حال حاضر، جامعه بینالمللی و ناظران منطقهای با حساسیت تحولات جنوب لبنان را دنبال میکنند. تداوم سیاست تخریب و آتش زدن منازل در مناطق تحت اشغال، نه تنها نقض توافقات موقت، بلکه مانعی بزرگ برای برقراری ثبات پایدار در مرزهای مشترک دو کشور محسوب میشود.