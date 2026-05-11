تخلیه مسافران پرواز استانبول-کاتماندو ترکیش ایرلاینز پس از مشاهده دود در ارابه فرود مسافران پرواز برنامه‌ای استانبول-کاتماندو شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پس از فرود عادی هواپیما در فرودگاه بین‌المللی تریبهوان نپال، به‌دلیل مشاهده دود در ارابه فرود، به‌صورت پیشگیرانه تخلیه شدند و در این حادثه کسی آسیب ندید.