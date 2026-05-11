تخلیه مسافران پرواز استانبول-کاتماندو ترکیش ایرلاینز پس از مشاهده دود در ارابه فرود

11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یحیی اوستون، رئیس ارتباطات شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، اعلام کرد هواپیمای ایرباس A330 با شماره پرواز TK726 پس از فرود عادی در فرودگاه بینالمللی تریبهوان شهر کاتماندو، هنگام حرکت در مسیر تاکسی با مشاهده دود در ارابه فرود مواجه شد.
وی افزود که بنا به دستور برج مراقبت، عملیات تخلیه اضطراری مسافران از طریق سرسرههای نجات بهصورت پیشگیرانه انجام شد و این روند بدون بروز هرگونه مصدومیت پایان یافت.
اوستون همچنین اعلام کرد برای پرواز بازگشت، یک پرواز اضافی برنامهریزی شده و بررسیهای فنی هواپیما توسط تیمهای متخصص آغاز شده است.
به گفته وی، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد دود ناشی از نقص فنی در لوله هیدرولیک بوده است.