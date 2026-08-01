Şeyma Yiğit, Halil Silahşör
01 آگوست 2026•بهروزرسانی: 01 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
در پی شعلهور شدن مجدد آتشسوزی در ولایت وار در جنوب شرقی فرانسه، 2 هزار و 500 نفر از ساکنان این منطقه مجبور به ترک خانههای خود شدند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، 1500 آتشنشان با پشتیبانی 10 هواپیمای اطفای حریق و 6 بالگرد، از زمین و هوا عملیات مهار این آتشسوزی را که روز گذشته مجددا شعلهور شد، آغاز کردند.
این آتشسوزی که در مدت کوتاهی در بیش از 1000 هکتار از اراضی گسترش یافته، هنوز تحت کنترل درنیامده است.
به دلیل خطر گسترش حریق، تاکنون 2 هزار و 500 نفر در این استان تخلیه شدهاند.
در جریان آتشسوزیهای ماه ژوئیه در استان وار، تاکنون بیش از 5 هزار و 600 هکتار از اراضی طعمه حریق شده است.
از سوی دیگر، آتشسوزی منطقه ژیروند که یکی از بزرگترین آتشسوزیهای کشور به شمار میرود و امسال بیش از 42 هزار هکتار را خاکستر کرده، هنوز خاموش نشده است. با این حال، از 220 هزار نفری که به دلیل این آتشسوزی تخلیه شده بودند، حدود 200 هزار نفر به خانههای خود بازگشتهاند.
در فرانسه که در حال تجربه بیسابقهترین فصل آتشسوزی در تاریخ خود است، تاکنون 116 هزار هکتار از اراضی طعمه حریق شده است.