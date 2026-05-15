تحول دیجیتال رسانه‌‌ای در نشست کازان‌فروم مورد ارزیابی قرار گرفت

نشستی با عنوان «رمز میراث: تکامل دیجیتال معانی» که به مسائل جاری در حوزه رسانه می‌پردازد، به عنوان بخشی از هفدهمین نشست «روسیه-جهان اسلام: کازان‌فروم 2026» در کازان، پایتخت تاتارستان برگزار شد.

این رویداد در چارچوب کازان‌فروم که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطات جهانی آن است و با همکاری آژانس مطبوعاتی و ارتباطات جمعی تات‌مدیا و گروه چشم‌انداز استراتژیک روسیه-جهان اسلام سازماندهی شده است.

این نشست مدیران رسانه‌ای از روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را گرد هم آورده، به فرصت‌های همکاری بین‌المللی، تولید محتوای پر تقاضا و قالب‌های جدید رسانه‌ای پرداخت.

در این نشست وضعیت فعلی همکاری بین روسیه و کشورهای جهان اسلام مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد که این رابطه به عنوان یک «پل رسانه‌ای» عمل می‌کند.

شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که این همکاری دیرینه امروزه به بُعد خاص‌تر و استراتژیک‌تری رسیده است و اهمیت تقویت گفتگو و فرصت‌های تولید مشترک را برجسته می‌کند.

تأثیر هوش مصنوعی بر رسانه‌ها نیز از موارد کلیدی دستور کار بود.

سخنرانانی از ترکیه، تاتارستان، قطر، عمان، تونس، مصر، الجزایر، مالزی، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، اندونزی، عربستان سعودی و روسیه در این نشست حاضر بودند.

در این رویداد، ارمان یوکسل، مدیر اخبار بین‌المللی و بازاریابی آنادولو، ارزیابی‌هایی در مورد تحول مبتنی بر هوش مصنوعی در فناوری‌های رسانه‌ای ارائه داد.

یوکسل با بیان اینکه خبرگزاری آنادولو یک شرکت فناوری جدید تأسیس کرده و فرآیند ادغام هوش مصنوعی را آغاز کرده است، گفت: این گام با هدف افزایش سرعت و کارایی فرآیندهای تولید ما انجام شده است.