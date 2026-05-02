تحولات خاورمیانه محور گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و بحرین

استانبول/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین در گفت‌وگوی تلفنی با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود درباره تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه موضوع تنگه هرمز رایزنی کرد.

بر اساس بیانیه مکتوب وزارت امور خارجه بحرین، الزیانی در تماس تلفنی با روبیو درباره روند شراکت راهبردی میان منامه و واشنگتن و راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد.

در این تماس تلفنی، همچنین درباره تحولات جاری در خاورمیانه تبادل نظر صورت گرفت. الزیانی و روبیو در ادامه، پیامدهای احتمالی بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران بر حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی را نیز بررسی کردند.

دو طرف با اشاره به عضویت هر دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد، درباره افزایش هماهنگی و رایزنی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفت‌وگو کردند.