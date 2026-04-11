در پی میانجی‌گری امارات متحده عربی و به مناسبت فرا رسیدن عید پاک، روسیه و اوکراین 175 سرباز اسیر را به‌صورت دوجانبه مبادله کردند.

تبادل 175 اسیر میان روسیه و اوکراین به مناسبت عید پاک در پی میانجی‌گری امارات متحده عربی و به مناسبت فرا رسیدن عید پاک، روسیه و اوکراین 175 سرباز اسیر را به‌صورت دوجانبه مبادله کردند.

مسکو/کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

در پی میانجی‌گری امارات متحده عربی و به مناسبت فرا رسیدن عید پاک، روسیه و اوکراین 175 سرباز اسیر را به‌صورت دوجانبه مبادله کردند. در این فرآیند، علاوه بر نظامیان، 7 غیرنظامی روس و 7 غیرنظامی اوکراینی نیز به کشورهای خود بازگشتند.

وزارت دفاع روسیه و مقامات اوکراینی به‌طور همزمان از موفقیت‌آمیز بودن عملیات تبادل اسرا خبر دادند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، 175 سرباز روس که در اسارت اوکراین بودند، آزاد شده و در مقابل، 175 عضو نیروهای مسلح اوکراین نیز به کی‌یف تحویل داده شدند.

آزادی غیرنظامیان و نقش میانجی‌گران در این مبادله، علاوه بر نیروهای نظامی، 7 شهروند غیرنظامی روسیه که ساکن منطقه «کورسک» بودند و به‌طور غیرقانونی توسط اوکراین نگهداری می‌شدند، آزاد شدند. در مقابل، روسیه نیز 7 غیرنظامی اوکراینی را آزاد کرد.

این فرآیند با تلاش‌های دیپلماتیک امارات متحده عربی به ثمر نشست. سربازان آزاد شده روسیه در حال حاضر در خاک بلاروس هستند و پس از دریافت حمایت‌های پزشکی و روان‌شناختی، برای طی مراحل درمان و توان‌بخشی به بیمارستان‌های نظامی منتقل خواهند شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تأیید بازگشت پرسنل نظامی مذکور، خاطرنشان کرد که بسیاری از این افراد از اولین سال جنگ (2022) در اسارت روسیه به سر می‌بردند.

زلنسکی با اشاره به حضور مجروحان در میان آزادشدگان، تأکید کرد: «بازگشت همه افراد از اسارت روسیه برای ما یک اولویت بنیادی است.»