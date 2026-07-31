چوپان آتا / خبرگزاری آنادولو

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی در "نشست مشورتی غیررسمی سران کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان" در چولپون آتا، در سواحل دریاچه ایسیک کول قرقیزستان، اظهار داشت که روابط با کشورهای آسیای مرکزی از اولویت‌های سیاست خارجی کشورش است.

علی‌اف با اشاره به تغییرات و تحولات اخیر قرقیزستان، گفت که مذاکرات گسترده‌ای با رئیس جمهور صدیر جباروف در مورد همکاری‌های دوجانبه داشته است.

او با تأکید بر اینکه اسناد امضا شده شامل یک توافق‌نامه اتحاد است، گفت: این بالاترین سطح همکاری است که روابط بین دو طرف برادر را به سطح اتحاد ارتقا می‌دهد. من همچنین می‌خواهم رضایت خود را از مشاهده چگونگی توسعه موفقیت‌آمیز روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور برادر ابراز کنم.

علی‌اف با اشاره به فراوانی سفرهای متقابل بین کشورهای آذربایجان و آسیای مرکزی، خاطرنشان کرد: روابط با کشورهای آسیای مرکزی یکی از اولویت‌های سیاست خارجی آذربایجان است.

علی‌اف با یادآوری اینکه آذربایجان سال گذشته به عنوان عضو فعال مجمع مشورتی کشورهای آسیای مرکزی پذیرفته شد، گفت: می‌خواهم به شما اطمینان دهم که آذربایجان عضو فعالی در این مجمع مشورتی خواهد بود و تمام تلاش خود را برای تقویت بیشتر همکاری‌ها و نزدیک‌تر کردن کشورها و ملت‌هایمان به کار خواهد گرفت.