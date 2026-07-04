تاکید سفرای کشورهای عضو ناتو بر اهمیت اجلاس آنکارا

Ekip
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو ناتو در آنکارا در آستانه برگزاری «اجلاس 2026 ناتو در آنکارا» در گفتگو با خبرنگار آنادولو، بر ضرورت اتحاد، همبستگی و تقویت دفاع جمعی تأکید کردند.
سفیر ایتالیا در ترکیه با اشاره به برگزاری این نشست در مقطعی حساس برای امنیت مشترک، از رهبری ترکیه قدردانی کرد و گفت: رم از میزبانی آنکارا حمایت میکند.
سفیر ایتالیا همچنین به استقرار سامانه دفاع هوایی «SAMP/T» این کشور برای تقویت پدافند هوایی ناتو در ترکیه اشاره کرد و آن را نشانه مشارکت فعال در امنیت ترکیه دانست.
سفیر هلند نیز با تاکید بر اینکه امنیت امری خودبهخودی نیست، تصریح کرد: ترکیه با داشتن دومین نیروی مسلح بزرگ ناتو و صنایع دفاعی گسترده، سهمی بسیار مهم در ائتلاف دارد. اجلاس آنکارا باید تعهد متحدان به دفاع جمعی، حمایت از اوکراین و مبارزه مشترک با تروریسم را بار دیگر نشان دهد.
سفیر لهستان، اجلاس آنکارا را نشستی مهم برای کل ائتلاف خواند و گفت: پیام اتحاد و همبستگی از آنکارا، اراده راسخ ناتو برای اقدام مشترک در برابر شرایط امنیتی متغیر را تأیید خواهد کرد.
سفیر بلغارستان نیز این نشست را فرصتی مهم برای نمایش وحدت، عزم و پایبندی متحدان به اصول و ارزشهای مشترک دانست و تأکید کرد: ما با هم قویتر هستیم.
سفیر لتونی هم گفت که اجلاس آنکارا باید امنیت، وحدت، دفاع جمعی، ماده ۵ ناتو و پیوندهای فراآتلانتیکی را تقویت کند.
وی با اشاره به افزایش هزینههای دفاعی متحدان در برابر تهدید روسیه و تروریسم، حمایت بلندمدت از اوکراین را برای امنیت کل حوزه فراآتلانتیک حیاتی دانست.