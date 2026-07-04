نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو ناتو در آنکارا در آستانه برگزاری «اجلاس 2026 ناتو در آنکارا» بر ضرورت اتحاد، همبستگی و تقویت دفاع جمعی تأکید کردند.

تاکید سفرای کشورهای عضو ناتو بر اهمیت اجلاس آنکارا نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو ناتو در آنکارا در آستانه برگزاری «اجلاس 2026 ناتو در آنکارا» بر ضرورت اتحاد، همبستگی و تقویت دفاع جمعی تأکید کردند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو ناتو در آنکارا در آستانه برگزاری «اجلاس 2026 ناتو در آنکارا» در گفتگو با خبرنگار آنادولو، بر ضرورت اتحاد، همبستگی و تقویت دفاع جمعی تأکید کردند.

سفیر ایتالیا در ترکیه با اشاره به برگزاری این نشست در مقطعی حساس برای امنیت مشترک، از رهبری ترکیه قدردانی کرد و گفت: رم از میزبانی آنکارا حمایت می‌کند.

سفیر ایتالیا همچنین به استقرار سامانه دفاع هوایی «SAMP/T» این کشور برای تقویت پدافند هوایی ناتو در ترکیه اشاره کرد و آن را نشانه مشارکت فعال در امنیت ترکیه دانست.

سفیر هلند نیز با تاکید بر اینکه امنیت امری خودبه‌خودی نیست، تصریح کرد: ترکیه با داشتن دومین نیروی مسلح بزرگ ناتو و صنایع دفاعی گسترده، سهمی بسیار مهم در ائتلاف دارد. اجلاس آنکارا باید تعهد متحدان به دفاع جمعی، حمایت از اوکراین و مبارزه مشترک با تروریسم را بار دیگر نشان دهد.

سفیر لهستان، اجلاس آنکارا را نشستی مهم برای کل ائتلاف خواند و گفت: پیام اتحاد و همبستگی از آنکارا، اراده راسخ ناتو برای اقدام مشترک در برابر شرایط امنیتی متغیر را تأیید خواهد کرد.

سفیر بلغارستان نیز این نشست را فرصتی مهم برای نمایش وحدت، عزم و پایبندی متحدان به اصول و ارزش‌های مشترک دانست و تأکید کرد: ما با هم قوی‌تر هستیم.

سفیر لتونی هم گفت که اجلاس آنکارا باید امنیت، وحدت، دفاع جمعی، ماده ۵ ناتو و پیوندهای فراآتلانتیکی را تقویت کند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های دفاعی متحدان در برابر تهدید روسیه و تروریسم، حمایت بلندمدت از اوکراین را برای امنیت کل حوزه فراآتلانتیک حیاتی دانست.