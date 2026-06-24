لندن/خبرگزاری آنادولو

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که با وجود تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی، سیل، آتش‌سوزی‌های جنگلی و رخدادهای شدید جوی، این موضوع در دستور کار رهبران جهان به جایگاه‌های پایین‌تری منتقل شده است. او دلیل این روند را تمرکز دولت‌ها به جنگ‌ها، تحولات ژئوپلیتیکی، صنایع دفاعی و مشکلات اقتصادی دانست.

بیرول در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو، با اشاره به میزبانی ترکیه از اجلاس اقلیمی «COP31» در ماه نوامبر در شهر آنتالیا، گفت که مهم‌ترین وظیفه آنکارا، بازگرداندن مسئله تغییرات اقلیمی به اولویت‌های اصلی جامعه بین‌المللی است. به گفته او، ترکیه در این زمینه مسئولیتی بسیار مهم و راهبردی بر عهده دارد.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هدف تامین 35 درصد از مصرف نهایی انرژی از طریق برق تا سال 2035 را دست‌یافتنی ارزیابی کرد و گفت: رشد هوش مصنوعی، مراکز داده و استفاده از تجهیزات سرمایشی، تقاضای جهانی برق را افزایش داده و کشورها نیز بیش از مسائل زیست‌محیطی، به دلایل امنیت انرژی به سمت برقی‌سازی حرکت می‌کنند.

بیرول افزود: کشورهای در حال توسعه ممکن است برای تحقق این هدف با دشواری روبه‌رو شوند و به همین دلیل لازم است در «COP31» سازوکاری برای حمایت از آن‌ها ایجاد شود.

او پیش‌بینی کرد که هدف «35 درصد تا سال 2035» در صورت تصویب، برای سال‌ها با نام آنتالیا شناخته خواهد شد.

وی همچنین با ارزیابی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تصریح کرد: هزینه اقتصادی این بحران به‌صورت نامتقارن میان کشورها توزیع شده است. کشورهای کم‌برخوردارتر خاورمیانه، برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیایی و کشورهای آفریقایی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی متحمل خواهند شد، در حالی که اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و چین کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

بیرول درباره چشم‌انداز بازار نفت نیز گفت: در صورت دستیابی آمریکا و ایران به توافقی که فضای صلح ایجاد کند، احتمال دارد از اوایل سال 2027 با افزایش عرضه نفت از خاورمیانه، رشد تولید در آمریکا، کانادا و برزیل و کاهش تقاضا، فشار نزولی بر قیمت نفت شکل بگیرد.