تاکید ایران بر آمادگی نظامی در برابر «بدعهدی» آمریکا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره مذاکرات میان آمریکا و ایران گفت: در این مرحله آمریکا اعلام کرده‌ که نمی‌تواند با پیشنهاد ایران همراه شود، اما فکر می‌کنم از طریق میانجی‌های پاکستانی ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت دریافت خواهیم کرد.

بقایی ادامه داد: ما قرار نیست در برابر خواسته‌های حداکثری آمریکا تسلیم شویم، چون معتقدیم این خواسته‌ها اساساً ناعادلانه است. این بخشی از کارزار ناعادلانه آن‌ها بوده؛ جنگی ناعادلانه و تجاوزی غیرقانونی علیه ایران.

سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد: ایران می‌گوید تا وقتی عضو ان‌پی‌تی هستیم باید بتوانیم از حقوقی که این معاهده برای ما قائل شده استفاده کنیم؛ یعنی حق بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز؛ و طرف مقابلی که می‌گوید نه، ما درباره برنامه هسته‌ای شما نگرانیم و اهمیتی هم به گزارش‌های آژانس نمی‌دهد که بارها تأیید کرده برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده است.

وی اظهار داشت: ما عملاً در یک آتش‌بس اسمی قرار داریم، اما طبق حقوق بین‌الملل، خودِ محاصره یک اقدام جنگی محسوب می‌شود. بنابراین ایران در برابر ادامه بدعهدی آمریکا نسبت به تعهداتش درباره آتش‌بس، حداکثر خویشتنداری را به خرج داده است.

بقایی در ادامه گفت: نیروهای مسلح ما، برای هر سناریویی آماده است. ما هیچ انتخاب دیگری جز پاسخ شدید و قاطع نداریم و این را در ژوئن سال گذشته و در این جنگ اخیر نشان دادیم، چون این جنگی ناعادلانه است و مردم ایران مصمم و متحد در دفاع از سرزمین خود در برابر این متجاوزان هستند.