تاکید اردوغان و مکرون بر لزوم آزادی حمل و نقل در تنگه هرمز

Kaan Bozdoğan
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان و امانوئل مکروم، روسای جمهور ترکیه و فرانسه طی گفتگوی تلفنی، بر لزوم آزادی حمل و نقل در تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی تاکید کردند.
اردوغان و ماکرون در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی کردند.
روسای جمهور دو کشور همچنین بر اهمیت آزادی حمل و نقل از طریق تنگه هرمز در چارچوب قوانین بینالمللی تاکید و درباره تحولات سوریه مشورت کردند.
اردوغان درباره آتشبس موقت میان میان ایران با آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: تلاشهای دیپلماتیک ترکیه و دیگر کشورهای مربوطه نقش مهمی در برقراری آتشبس داشت.
اردوغان در این گفتگوی تلفنی با اشاره به احتمال آسیب به روند آتشبس بهدلیل ادامه حملات به لبنان، بر آمادگی آنکارا برای ایفای نقش در این راستا تاکید کرد.
رئیس جمهور ترکیه همچنین با تاکید بر اهمیت آغاز مرحله دوم طرح صلح در نوار غزه، خواستار افزایش تلاشها در این باره شد.