تاکید اردوغان بر اهمیت کریدور مرکزی شرق-غرب

آستانه / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در آستانه، گفت: اهمیت کریدور مرکزی شرق-غرب از مسیر خزر که امروزه معادل جاده ابریشم به شمار می‌رود، روزبه‌روز بیشتر درک می‌شود.

اردوغان افزود: ما به همراه قزاقستان و دیگر شرکای خود به توسعه این کریدور نه‌تنها برای انتقال کالا، بلکه برای انتقال منابع انرژی به غرب نیز ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: تمایل داریم حجم بیشتری از نفت قزاقستان که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام جهان است، از طریق کشور ما به بازارهای جهانی منتقل شود.

اردوغان گفت: ما همچنین جوامع تجاری خود را تشویق می‌کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در قزاقستان افزایش دهند و روابطی را ایجاد کنند که مشارکت ما را تقویت کند.