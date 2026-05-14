تاکید اردوغان بر اهمیت کریدور مرکزی شرق-غرب

Özcan Yıldırım
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آستانه / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان در آستانه، گفت: اهمیت کریدور مرکزی شرق-غرب از مسیر خزر که امروزه معادل جاده ابریشم به شمار میرود، روزبهروز بیشتر درک میشود.
اردوغان افزود: ما به همراه قزاقستان و دیگر شرکای خود به توسعه این کریدور نهتنها برای انتقال کالا، بلکه برای انتقال منابع انرژی به غرب نیز ادامه خواهیم داد.
رئیسجمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: تمایل داریم حجم بیشتری از نفت قزاقستان که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام جهان است، از طریق کشور ما به بازارهای جهانی منتقل شود.
اردوغان گفت: ما همچنین جوامع تجاری خود را تشویق میکنیم تا سرمایهگذاریهای خود را در قزاقستان افزایش دهند و روابطی را ایجاد کنند که مشارکت ما را تقویت کند.