تأیید استقرار سامانه گنبد آهنین اسرائیل در امارات

به گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم»، مایک والتز، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مراسمی در نیویورک اعلام کرد که امارات متحده عربی از سامانه گنبد آهنین ارسالی توسط اسرائیل استفاده کرده است.

والتز نخستین مقام رسمی است که ارسال این سامانه به ابوظبی را در طول جنگ اخیر تأیید می‌کند.

پیش از این، پایگاه خبری «آکسیوس» در تاریخ 26 آوریل به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از دیدار با محمد بن زاید، دستور استقرار یک آتش‌بار گنبد آهنین و اعزام ده‌ها سرباز اسرائیلی برای هدایت آن را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، امارات نخستین کشوری است که پس از آمریکا و اسرائیل، این سامانه را برای رهگیری ده‌ها موشک شلیک شده از سوی ایران به کار گرفته است.