تأکید زلنسکی بر حضور اوکراین در نشست ناتو به میزبانی ترکیه

Davit Kachkachishvili, Halil Silahşör
26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پس از دیدار با «مایا ساندو»، همتای مولداویایی خود در کییف، در یک نشست خبری مشترک اعلام کرد که اوکراین در نشست سران ناتو که قرار است در روزهای 7 و ۸8 جولای 2026 در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شود، حضور خواهد داشت.
زلنسکی با اشاره به چهلمین سالگرد فاجعه چرنوبیل، بر اهمیت امنیت هستهای تأکید کرد و یادآور شد که کپسول امنیتی جدید رآکتور چهارم چرنوبیل با همکاری 40 کشور ساخته شده است.
وی با انتقاد از اقدامات روسیه، اظهار داشت که در سال گذشته یک پهپاد روسی به این پوشش حفاظتی اصابت کرده است.
وی افزود: «اشغال نیروگاه چرنوبیل توسط روسیه در سال 2022 نشان داد که آنها هیچ درسی از خطاهای دوران شوروی نگرفتهاند.»
رئیسجمهور اوکراین همچنین در این نشست اشاره کرد که هر دو کشور اوکراین و مولداوی شایسته حضور در یک اروپای متحد و قدرتمند هستند.
او گفت: توافق نهایی بر سر وام 90 میلیارد یورویی حمایت مالی اتحادیه اروپا برای دوره 2026-2027 (پس از رفع وتوی مجارستان) حاصل شده است.
زلنسکی مدعی شد که روسیه در پاسخ به تصمیمات حمایتی اروپا، حملات خود را به زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی اوکراین افزایش داده است.