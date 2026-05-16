تأکید امارات بر غیرسیاسی بودن خروج از اوپک و اوپک‌پلاس وزیر انرژی امارات اعلام کرد تصمیم این کشور برای خروج از اوپک و اوپک‌پلاس صرفاً راهبردی بوده و انگیزه‌های سیاسی ندارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سهیل المزروعی، وزیر انرژی و زیرساخت‌های امارات متحده عربی، با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که تصمیم کشورش برای خروج از سازمان اوپک و ائتلاف اوپک‌پلاس بر پایه انگیزه‌های سیاسی نبوده و نشان‌دهنده هیچ‌گونه اختلاف یا شکافی میان امارات و شرکای آن نیست.

المزروعی این اقدام را یک تصمیم حاکمیتی و استراتژیک دانست که در راستای چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت، توسعه ظرفیت‌های انرژی و پایبندی امارات به امنیت جهانی انرژی اتخاذ شده است.



وی تصریح کرد که این تصمیم پس از ارزیابی‌های جامع از سیاست تولید ملی و ظرفیت‌های آینده کشور گرفته شده و هدف آن تنها تأمین منافع ملی، تداوم مسئولیت‌پذیری به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی و حفظ ثبات بازار است.

شایان ذکر است پیش از این نیز سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری‌های پیشرفته امارات در 4 می اعلام کرده بود که خروج امارات از اوپک و اوپک‌پلاس اقدامی سنجیده است و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد. امارات متحده عربی رسماً از تاریخ 1 می از عضویت در اوپک و اوپک‌پلاس کناره‌گیری کرد.

