Ekrem Biçeroğlu, Halil Silahşör
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سهیل المزروعی، وزیر انرژی و زیرساختهای امارات متحده عربی، با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که تصمیم کشورش برای خروج از سازمان اوپک و ائتلاف اوپکپلاس بر پایه انگیزههای سیاسی نبوده و نشاندهنده هیچگونه اختلاف یا شکافی میان امارات و شرکای آن نیست.
المزروعی این اقدام را یک تصمیم حاکمیتی و استراتژیک دانست که در راستای چشمانداز اقتصادی بلندمدت، توسعه ظرفیتهای انرژی و پایبندی امارات به امنیت جهانی انرژی اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد که این تصمیم پس از ارزیابیهای جامع از سیاست تولید ملی و ظرفیتهای آینده کشور گرفته شده و هدف آن تنها تأمین منافع ملی، تداوم مسئولیتپذیری به عنوان یک تأمینکننده قابل اعتماد انرژی و حفظ ثبات بازار است.
شایان ذکر است پیش از این نیز سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوریهای پیشرفته امارات در 4 می اعلام کرده بود که خروج امارات از اوپک و اوپکپلاس اقدامی سنجیده است و هیچ کشوری را هدف قرار نمیدهد. امارات متحده عربی رسماً از تاریخ 1 می از عضویت در اوپک و اوپکپلاس کنارهگیری کرد.