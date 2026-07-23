بیماران سرطانی در غزه به دلیل کمبود داروهای تخصصی از درمان محروم هستند وزارت بهداشت غزه هشدار داد که بخش‌های درمان بیماران سرطانی به دلیل کمبود داروهای تخصصی "کاملاً فلج" شده‌اند، وضعیتی که برای این بیماران به منزله "مرگ" است.