بیماران سرطانی در غزه به دلیل کمبود داروهای تخصصی از درمان محروم هستند

23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت غزه در بیانیهای اعلام کرد که بخشهای مراقبت از بیماران سرطانی به دلیل کمبود داروهای تخصصی لازم "کاملاً فلج" شدهاند.
در این بیانیه آمده است: تعلیق پروتکلهای شیمیدرمانی برای بیماران سرطانی در غزه تصمیمی است که منجر به مرگ آهسته هزاران بیمار خواهد شد.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه درمان بیماران سرطانی را نمیتوان به تأخیر انداخت، خاطرنشان شده که این به معنای مرگ حتمی هزاران بیمار، از جمله صدها کودک و زن است.
طبق این بیانیه بسیاری از بیماران از درمان و مسکنهای اولیه محروم هستند که منجر به تحمل درد شدید میشود.
از همه طرفهای ذیربط درخواست فوری شد تا برای نجات جان بیماران و تضمین تأمین تجهیزات پزشکی مداخله کنند.