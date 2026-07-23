شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در جریان 2 پرونده جداگانه مبارزه با فساد، بیش از 11 میلیون دلار پول نقد و 45 کیلوگرم طلا کشف و ضبط شده است.

بیش از 11 میلیون دلار پول نقد و 45 کیلوگرم طلا در پرونده فساد در عراق کشف شد شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در جریان 2 پرونده جداگانه مبارزه با فساد، بیش از 11 میلیون دلار پول نقد و 45 کیلوگرم طلا کشف و ضبط شده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد در پرونده مربوط به کلاهبرداری مالی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور، مبلغ 1 میلیارد و 143 میلیون و 847 هزار دینار عراق (حدود 873 هزار دلار) از اموال عمومی بازپس گرفته شده است.

در این بیانیه تاکید شد که پیگرد قانونی شرکت‌های متخلف که موجب وارد شدن خسارت به اموال عمومی شده‌اند، با قاطعیت ادامه دارد.

شورای عالی قضایی عراق همچنین اعلام کرد که در جریان تحقیقات درباره پرونده فساد مربوط به عدنان الجمیلی، معاون بازداشت‌شده وزیر نفت عراق در امور تصفیه، پیشرفت‌های جدیدی حاصل شده است.

بر اساس این بیانیه، در پی ردیابی عواید حاصل از جرم و انجام بازرسی‌ها، 13 میلیارد دینار عراق (حدود 9.9 میلیون دلار) و 400 هزار دلار پول نقد که در نقاط مختلف استان صلاح‌الدین مخفی شده بود، کشف و ضبط شد.

در این عملیات همچنین 40 شمش طلا، هر یک به وزن 1 کیلوگرم، در مجموع 40 کیلوگرم، و 5 کیلوگرم طلای ساخته‌شده و زیورآلات طلا کشف شد.

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد روند تحقیقات برای شناسایی تمامی عواید حاصل از جرم و همچنین سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

دستگاه قضایی عراق پیش‌تر نیز از بازداشت ده‌ها مظنون، از جمله شماری از نمایندگان پارلمان که مصونیت قضایی آنان لغو شده و همچنین تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی، در ارتباط با همین پرونده خبر داده بود.

نیروهای امنیتی عراق نیز اوایل ماه ژوئن، بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی که در همان ماه بازداشت شده بود، به منازل شماری از سیاستمداران و نمایندگان بلندپایه در منطقه سبز بغداد یورش برده و آنان را به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت کرده بودند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پیش‌تر تادکید کرده بود که دولت با جدیت پرونده‌های فساد را پیگیری خواهد کرد.