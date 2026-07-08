بروکسل/خبرگزاری آنادولو



بیانیه پایانی «سی‌وششمین اجلاس ناتو» که روزهای هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شد، منتشر شد.

در این بیانیه تاکید شده که کشورهای عضو برای تایید "تعهد تزلزل‌ناپذیر" خود به ماده 5 پیمان ناتو، یعنی ماده دفاع جمعی و همچنین تقویت پیوند فراآتلانتیکی در آنکارا گرد هم آمده‌اند.

در بیانیه پایانی اجلاس ناتو آمده است: حمله به یک متحد، حمله به همه متحدان است. وحدت، همبستگی و قدرت جمعی ما همچنان پایه صلح، امنیت و رفاه برای یک میلیارد شهروند در ائتلافی متشکل از ملت‌های آزاد و دموکراتیک است. ما به رویکرد 360 درجه خود در زمینه بازدارندگی و دفاع پایبند می‌مانیم.

در این بیانیه با اشاره به اینکه متحدان برای مقابله با "تهدید بلندمدت روسیه علیه امنیت و ثبات منطقه اروپا ـ آتلانتیک و همچنین تهدید مستمر تروریسم"، تعهد دفاعی لاهه را اجرا کرده‌اند، تاکید شده که متحدان اروپایی و کانادا در سال 2025 سرمایه‌گذاری‌های خود برای نیازهای اساسی دفاعی را بیش از 139 میلیارد دلار افزایش داده‌اند.

توافق جدید تدارکاتی به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار

در بیانیه با اشاره به اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها ضمن تامین توانمندی‌های مورد نیاز، صنایع دفاعی و تاب‌آوری را نیز تقویت می‌کند، تصریح شد: امروز در آنکارا، توافق جدید تدارکاتی به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار را اعلام می‌کنیم و متعهد می‌شویم برای افزایش ظرفیت تولید جمعی و تسریع نوآوری، با بخش صنعت همکاری کنیم. ما به تلاش‌های خود برای رفع موانع تجارت دفاعی میان متحدان ادامه خواهیم داد و برای به حداکثر رساندن عمق و همکاری در صنایع دفاعی از مشارکت‌های ناتو بهره خواهیم گرفت.

در بیانیه همچنین تاکید شده که هدف، ایجاد اروپایی قوی‌تر در چارچوب ناتویی نیرومندتر و ائتلافی مدرن‌شده برای ساختن آینده است. در این چارچوب، متحدان اروپایی و کانادا همراه با آمریکا مسئولیت بیشتری در دفاع از ائتلاف بر عهده می‌گیرند.

در بیانیه آمده است که بازدارندگی و دفاع ناتو بر ترکیبی مناسب از توانمندی‌های هسته‌ای، متعارف و دفاع موشکی متکی است که با قابلیت‌های فضایی و سایبری پشتیبانی می‌شود.

حمایت از اوکراین

در بیانیه با اشاره به اینکه اوکراین به امنیت فراآتلانتیکی کمک می‌کند، تاکید شده که متحدان در حمایت تزلزل‌ناپذیر از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود متحد هستند.

در بیانیه یادآوری شده که متحدان اروپایی و کانادا اکنون بخش عمده کمک‌های امنیتی به اوکراین را از مسیرهای دوجانبه و چندجانبه تامین مالی می‌کنند. در ادامه تصریح شد: متحدان تاکید می‌کنند که این حمایت باید در بلندمدت عادلانه، قابل پیش‌بینی و پایدار باشد. متحدان برای سال 2026 در چارچوب تجهیزات نظامی، کمک و آموزش برای اوکراین، 70 میلیارد یورو تعهد می‌کنند و تعهدات مستقل خود را برای تداوم حمایت در سال 2027 دست‌کم در همین سطح تایید می‌کنند.

آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه ائتلاف همچنان به پاسخ‌گویی و سازگاری با رقابت راهبردی، بی‌ثباتی گسترده، تهدیدهای ترکیبی و بحران‌های تکرارشونده‌ای که محیط امنیتی گسترده‌تر را شکل می‌دهند ادامه می‌دهد، آمده است: متحدان بار دیگر تاکید می‌کنند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از ایران می‌خواهند به‌طور کامل به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.

در پایان بیانیه آمده است: از ترکیه بابت میزبانی سخاوتمندانه‌ای که از ما به عمل آورد، سپاسگزاری می‌کنیم. مشتاقانه در انتظار گردهمایی در نشست بعدی خود هستیم.