Tuğba Altun
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
وزارتخانههای امور خارجه ترکیه و بلژیک با صدور بیانیه مشترکی در مورد سفر هیئت اقتصادی بلژیک به ترکیه، اعلام کردند که ماموریت اقتصادی بلژیک گامی مهم در جهت تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور و همچنین ایجاد روابط سیاسی ساختارمندتر و نزدیکتر است.
هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد به نمایندگی از پادشاه فیلیپ، بین 10 تا 14 مه از استانبول و آنکارا بازدید کرد.
این مأموریت اقتصادی با هدف تقویت تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه بین ترکیه و بلژیک، با تمرکز بر بخشهای استراتژیک مانند انرژی، هوانوردی و فضا، صنایع دفاعی، لجستیک و حمل و نقل، تحول دیجیتال و علوم زیستی و داروسازی برگزار میشود.
بر این اساس، ترکیه از مشارکت عالی بلژیک، شامل بیش از 400 نماینده از مقامات فدرال و منطقهای، شرکتها، فدراسیونها، اتاقهای بازرگانی و مؤسسات دانشگاهی، استقبال کرد.
سمینارها و جلسات دوجانبه و چندجانبه ساختارمند متعددی در بخشهای اولویتدار برگزار شد. توافقنامهها و یادداشتهای تفاهم دوجانبهای امضا شد که چارچوبهای همکاری بهروز شدهای را فراهم کرده و تعامل نزدیکتر در حوزههای دفاع و همکاری در صنایع دفاعی، امنیت اجتماعی و امنیت کشاورزی-غذایی را تسهیل میکند.
ترکیه و بلژیک، به عنوان شرکای دیرینه و متحدان ناتو، از گسترش روابط خود در چارچوب تحولات منطقهای و جهانی، که ناشی از منافع مشترک و تلاشهای مشترک برای صلح و ثبات بینالمللی است، استقبال کردند.
طرفین با تاکید بر روابط دیرینه میان ترکیه و بلژیک، سهم جامعه بلژیکی-ترکی را در تحکیم پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد تایید قرار دادند.