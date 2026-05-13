بیانیه مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه ترکیه و بلژیک در مورد «ماموریت اقتصادی بلژیک» وزارتخانه‌های امور خارجه ترکیه و بلژیک با صدور بیانیه مشترکی، اعلام کردند که ماموریت اقتصادی بلژیک گامی مهم در جهت تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور و همچنین ایجاد روابط سیاسی ساختارمندتر و نزدیک‌تر است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد به نمایندگی از پادشاه فیلیپ، بین 10 تا 14 مه از استانبول و آنکارا بازدید کرد.

این مأموریت اقتصادی با هدف تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه بین ترکیه و بلژیک، با تمرکز بر بخش‌های استراتژیک مانند انرژی، هوانوردی و فضا، صنایع دفاعی، لجستیک و حمل و نقل، تحول دیجیتال و علوم زیستی و داروسازی برگزار می‌شود.

بر این اساس، ترکیه از مشارکت عالی بلژیک، شامل بیش از 400 نماینده از مقامات فدرال و منطقه‌ای، شرکت‌ها، فدراسیون‌ها، اتاق‌های بازرگانی و مؤسسات دانشگاهی، استقبال کرد.

سمینارها و جلسات دوجانبه و چندجانبه ساختارمند متعددی در بخش‌های اولویت‌دار برگزار شد. توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم دوجانبه‌ای امضا شد که چارچوب‌های همکاری به‌روز شده‌ای را فراهم کرده و تعامل نزدیک‌تر در حوزه‌های دفاع و همکاری در صنایع دفاعی، امنیت اجتماعی و امنیت کشاورزی-غذایی را تسهیل می‌کند.

ترکیه و بلژیک، به عنوان شرکای دیرینه و متحدان ناتو، از گسترش روابط خود در چارچوب تحولات منطقه‌ای و جهانی، که ناشی از منافع مشترک و تلاش‌های مشترک برای صلح و ثبات بین‌المللی است، استقبال کردند.

طرفین با تاکید بر روابط دیرینه میان ترکیه و بلژیک، سهم جامعه بلژیکی-ترکی را در تحکیم پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد تایید قرار دادند.