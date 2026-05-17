17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
آبوجا/ خبرگزاری آنادولو
سناتور علی ندومه، نماینده ایالت بورنو در نیجریه، اعلام کرد: اعضای گروه تروریستی بوکوحرام در حمله به یک مدرسه در منطقه آسکیرا-اوبا در ایالت بورنو، 42 دانشآموز را ربودهاند.
ندومه با اشاره به پیامدهای این حادثه گفت: این آدمربایی تکاندهنده، بسیاری از والدین و سرپرستان دانشآموزان را دچار ناامیدی کرده و موجب آسیبهای روحی و تضعیف روحیه خانوادهها شده است.
وی افزود: ربوده شدن دانشآموزان در حالی رخ داد که آنان صبح روز 15 مه مشغول درس خواندن بودند و این حادثه برای دانشآموزان محروم اما پرتلاش، بسیار هولناک بوده است.
گفتنی است، گروه تروریستی بوکوحرام از اوایل دهه 2000 در نیجریه فعال است و از سال 2009 تاکنون در حملات گسترده این گروه، دهها هزار نفر کشته شدهاند.
این گروه تروریستی از سال 2009 دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه نیجریه از جمله کامرون، چاد و نیجر نیز گسترش داده است.
در حملات بوکوحرام در منطقه حوضه دریاچه چاد، دستکم 2 هزار نفر جان خود را از دست دادهاند.
در نتیجه حملات تروریستی و درگیریها در نیجریه، صدها هزار نفر ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.